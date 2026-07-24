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Не тільки PAC-3. Хмара попросив США максимально прискорити поставки протибалістики

18:27 24.07.2026 Пт
2 хв
Київ і Вашингтон також обговорили запуск виробництва ракет для Patriot
aimg Валерій Ульяненко
Не тільки PAC-3. Хмара попросив США максимально прискорити поставки протибалістики Фото: Євгеній Хмара (facebook.com_zelenskyy.official)
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Україна потребує якнайшвидшого постачання антибалістичних ракет для захисту свого неба. Київ запросив у Вашингтона перехоплювачі PAC-3 і не тільки.

Про це заявив т.в.о. міністра оборони Євгеній Хмара, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Він наголосив, що Україна робить все можливе для того, щоб різні типи дронів, НРК та мережоцентричні операції надали їй перевагу над ворогом.

"Критична потреба залишається незмінною - захист неба. Запросив максимальне пришвидшення постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 та PAC-2 GEM-T для протидії російській балістиці. Швидке постачання таких ракет рятує життя українців, захищає наші міста та зберігає оборонну промисловість", - зазначив Хмара.

Т.в.о. міністра також обговорив з американськими партнерами запуск спільного виробництва та локалізації ракет до Patriot у межах домовленостей між президентами України і США.

"Ще один важливий напрям - взаємовигідна співпраця у сфері дронів. Україна готова ділитися зі США унікальним досвідом сучасної технологічної війни.", - наголосив Хмара.

Нагадаємо, компанії, які займаються виробництвом ракет-перехоплювачів для систем Patriot, наразі перебувають на ранніх стадіях щодо будівництва виробничих потужностей в Україні.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для посилення ППО в зимовий період країна розраховує отримати від союзників 300 ракет для систем Patriot.

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