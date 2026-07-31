Зеленскому позвонил Вэнс, говорили о ракетах к Patriot

Украинский президент получил "хороший телефонный звонок" от вице-президента США Джей Ди Венса. Стороны обсудили антибаллистику для Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Обсудили результаты нашей недавней встречи с Президентом Трампом в Вашингтоне - положительной и продуктивной. Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и ПВО - а именно перехватчики для "петриотов" против баллистики - остается основным приоритетом", - отметил глава государства.

Президент добавил, что обсудил с Вэнсом и последствия полномасштабной войны для мировых рынков.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что страна остро нуждается в ракетах для защиты от массированных ударов России баллистическими ракетами.

В настоящее время Киев ведет переговоры с США по ускорению поставок ракет в системы Patriot, а также запуску совместного производства средств ПВО. Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку Японии в организации производства комплексов Patriot по американской лицензии.