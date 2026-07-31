ua en ru
Пт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленскому позвонил Вэнс, говорили о ракетах к Patriot

18:51 31.07.2026 Пт
2 мин
Кроме ракет для ПВО, политики затронули еще одну глобальную тему
aimg Валерий Ульяненко
Зеленскому позвонил Вэнс, говорили о ракетах к Patriot Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинский президент получил "хороший телефонный звонок" от вице-президента США Джей Ди Венса. Стороны обсудили антибаллистику для Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Обсудили результаты нашей недавней встречи с Президентом Трампом в Вашингтоне - положительной и продуктивной. Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и ПВО - а именно перехватчики для "петриотов" против баллистики - остается основным приоритетом", - отметил глава государства.

Президент добавил, что обсудил с Вэнсом и последствия полномасштабной войны для мировых рынков.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что страна остро нуждается в ракетах для защиты от массированных ударов России баллистическими ракетами.

В настоящее время Киев ведет переговоры с США по ускорению поставок ракет в системы Patriot, а также запуску совместного производства средств ПВО. Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку Японии в организации производства комплексов Patriot по американской лицензии.

Также Зеленский анонсировал новые кадровые назначения, направленные на усиление защиты украинского неба, и определил конкретные шаги по ускорению реализации ключевых оборонных проектов.

РБК-Украина писало, что врио министра обороны Евгений Хмара отметил потребность Украины в поставке антибалистических ракет. По его словам, Киев обратился к Вашингтону с запросом на перехватчики PAC-3 и не только.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский ПВО Война в Украине Джей Ди Вэнс
Новости
В Украине вводят новые боевые выплаты: кто сможет получить
В Украине вводят новые боевые выплаты: кто сможет получить
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться