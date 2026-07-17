Зеленський обговорив із Корецьким призначення в.о. глави МЗС: хто обійме посаду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело та заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що обговорив із очільником уряду призначення виконувача обов'язків міністра закордонних справ України.

Джерело РБК-Україна розповіло, що в.о. міністра закордонних справ стане Андрій Сибіга. Крім того, за словами співрозмовника, в МЗС плануються зміни серед заступників міністра.

Нагадаємо, посади очільників Міноборони та Міністерства закордонних справ залишаються вакантними. Вони за процедурою голосуються окремо, а кандидатів подає Зеленський.

Перезавантаження уряду

Зазначимо, у неділю Володимир Зеленський заявив про намір оновити склад Кабінету міністрів. Він повідомив, що запропонує Юлії Свириденко нову посаду.

Вже у вівторок Верховна Рада підтримала відставку Свириденко з посади прем'єр-міністра. Це рішення автоматично означало припинення повноважень усього складу уряду.