Зеленський обговорив із Корецьким призначення в.о. глави МЗС: хто обійме посаду
Новий прем'єр-міністр Сергій Корецький обговорив із президентом України призначення виконуючого обов'язки міністра закордонних справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело та заяву українського президента Володимира Зеленського.
Глава держави наголосив, що обговорив із очільником уряду призначення виконувача обов'язків міністра закордонних справ України.
Джерело РБК-Україна розповіло, що в.о. міністра закордонних справ стане Андрій Сибіга. Крім того, за словами співрозмовника, в МЗС плануються зміни серед заступників міністра.
Нагадаємо, посади очільників Міноборони та Міністерства закордонних справ залишаються вакантними. Вони за процедурою голосуються окремо, а кандидатів подає Зеленський.
Перезавантаження уряду
Зазначимо, у неділю Володимир Зеленський заявив про намір оновити склад Кабінету міністрів. Він повідомив, що запропонує Юлії Свириденко нову посаду.
Вже у вівторок Верховна Рада підтримала відставку Свириденко з посади прем'єр-міністра. Це рішення автоматично означало припинення повноважень усього складу уряду.
Майже одразу з'явилася інформація, що новим главою уряду стане Сергій Корецький. Першим про це, посилаючись на власні джерела, повідомило РБК-Україна, а згодом кандидатуру Корецького офіційно підтвердив глава держави.
Під час свого виступу новопризначений прем'єр наголосив, що ключовим завданням оновленого Кабміну є повне забезпечення потреб Сил оборони, а також розвиток і розширення можливостей українського ОПК.