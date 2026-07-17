ua en ru
Пт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський обговорив із Корецьким призначення в.о. глави МЗС: хто обійме посаду

13:55 17.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про майбутнього виконувача обов'язків міністра?
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Зеленський обговорив із Корецьким призначення в.о. глави МЗС: хто обійме посаду Фото: Володимир Зеленський і Сергій Корецький (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Новий прем'єр-міністр Сергій Корецький обговорив із президентом України призначення виконуючого обов'язки міністра закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело та заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що обговорив із очільником уряду призначення виконувача обов'язків міністра закордонних справ України.

Джерело РБК-Україна розповіло, що в.о. міністра закордонних справ стане Андрій Сибіга. Крім того, за словами співрозмовника, в МЗС плануються зміни серед заступників міністра.

Нагадаємо, посади очільників Міноборони та Міністерства закордонних справ залишаються вакантними. Вони за процедурою голосуються окремо, а кандидатів подає Зеленський.

Перезавантаження уряду

Зазначимо, у неділю Володимир Зеленський заявив про намір оновити склад Кабінету міністрів. Він повідомив, що запропонує Юлії Свириденко нову посаду.

Вже у вівторок Верховна Рада підтримала відставку Свириденко з посади прем'єр-міністра. Це рішення автоматично означало припинення повноважень усього складу уряду.

Майже одразу з'явилася інформація, що новим главою уряду стане Сергій Корецький. Першим про це, посилаючись на власні джерела, повідомило РБК-Україна, а згодом кандидатуру Корецького офіційно підтвердив глава держави.

Під час свого виступу новопризначений прем'єр наголосив, що ключовим завданням оновленого Кабміну є повне забезпечення потреб Сил оборони, а також розвиток і розширення можливостей українського ОПК.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський МЗС України Андрій Сибіга Сергій Корецький
Новини
У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова
У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова
Аналітика
Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus