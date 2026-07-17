ua en ru
Пт, 17 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский обсудил с Корецким назначение и.о. главы МИД: кто займет должность

13:55 17.07.2026 Пт
2 мин
Что известно о будущем исполняющем обязанности министра?
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Зеленский обсудил с Корецким назначение и.о. главы МИД: кто займет должность Фото: Владимир Зеленский и Сергей Корецкий (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Новый премьер-министр Сергей Корецкий обсудил с президентом Украины назначение исполняющего обязанности министра иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник и заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что обсудил с главой правительства назначение исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.

Источник РБК-Украина рассказал, что и.о. министра иностранных дел станет Андрей Сибига. Кроме того, по словам собеседника, в МИДе планируются изменения среди заместителей министра.

Напомним, должности главы Минобороны и Министерства иностранных дел остаются вакантными. Они по процедуре голосуются отдельно, а кандидатов подает Зеленский.

Перезагрузка правительства

Отметим, в воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав Кабинета министров. Он сообщил, что предложит Юлии Свириденко новую должность.

Уже во вторник Верховная Рада поддержала отставку Свириденко с должности премьер-министра. Это решение автоматически означало прекращение полномочий всего состава правительства.

Почти сразу же появилась информация, что новым главой правительства станет Сергей Корецкий. Первым об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщило РБК-Украина, а впоследствии кандидатуру Корецкого официально подтвердил глава государства.

Во время своего выступления новоназначенный премьер подчеркнул, что ключевой задачей обновленного Кабмина является полное обеспечение потребностей сил обороны, а также развитие и расширение возможностей украинского ОПК.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский МИД Украины Андрей Сибига Сергей Корецкий
Новости
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова
Аналитика
Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus