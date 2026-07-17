Зеленский обсудил с Корецким назначение и.о. главы МИД: кто займет должность
Новый премьер-министр Сергей Корецкий обсудил с президентом Украины назначение исполняющего обязанности министра иностранных дел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник и заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Глава государства подчеркнул, что обсудил с главой правительства назначение исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.
Источник РБК-Украина рассказал, что и.о. министра иностранных дел станет Андрей Сибига. Кроме того, по словам собеседника, в МИДе планируются изменения среди заместителей министра.
Напомним, должности главы Минобороны и Министерства иностранных дел остаются вакантными. Они по процедуре голосуются отдельно, а кандидатов подает Зеленский.
Перезагрузка правительства
Отметим, в воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав Кабинета министров. Он сообщил, что предложит Юлии Свириденко новую должность.
Уже во вторник Верховная Рада поддержала отставку Свириденко с должности премьер-министра. Это решение автоматически означало прекращение полномочий всего состава правительства.
Почти сразу же появилась информация, что новым главой правительства станет Сергей Корецкий. Первым об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщило РБК-Украина, а впоследствии кандидатуру Корецкого официально подтвердил глава государства.
Во время своего выступления новоназначенный премьер подчеркнул, что ключевой задачей обновленного Кабмина является полное обеспечение потребностей сил обороны, а также развитие и расширение возможностей украинского ОПК.