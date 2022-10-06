Зеленський обговорив з гендиректором МАГАТЕ спробу Росії привласнити Запорізьку АЕС
Міжнародного агентства з атомної енергії має засудити указ російського диктатора Володимира Путіна щодо передачі Запорізької АЕС у федеральну власність Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
Зеленський зазначив, що організація має засудити указ Путіна.
"Ми дуже чекали на жорстку заяву МАГАТЕ щодо цього. Суспільство дуже чекає на це засудження. У моєму особистому розумінні це - рейдерство", - сказав президент.
Гроссі зазначив, що рішення Путіна про передачу ЗАЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права. Він запевнив, що МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною щодо всіх питань, пов’язаних зі станцією.
Окрім цього, Зеленський наголосив, що єдиною можливістю гарантувати радіаційну безпеку Запорізької АЕС, України та Європи є повна демілітаризація території станції. Адже там досі перебувають до 500 російських бойовиків.
Президент також підкреслив важливість відновлення роботи ЗАЕС, що дасть Україні змогу забезпечити електроенергією не лише українських, а і європейських споживачів.
До того ж, Зеленський відзначив важливість звіту місії МАГАТЕ за підсумками відвідання станції.
Президент подякував Гроссі за допомогу у звільненні гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, якого викрали російські солдати.
Нагадаємо, що Гроссі відмовився визнавати ЗАЕС російським об'єктом.
Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під контроль Росії". В українському МЗС назвали указ Путіна нікчемним.
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