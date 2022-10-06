Зеленський обговорив з гендиректором МАГАТЕ спробу Росії привласнити Запорізьку АЕС

Міжнародного агентства з атомної енергії має засудити указ російського диктатора Володимира Путіна щодо передачі Запорізької АЕС у федеральну власність Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Зеленський зазначив, що організація має засудити указ Путіна.

"Ми дуже чекали на жорстку заяву МАГАТЕ щодо цього. Суспільство дуже чекає на це засудження. У моєму особистому розумінні це - рейдерство", - сказав президент.

Гроссі зазначив, що рішення Путіна про передачу ЗАЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права. Він запевнив, що МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною щодо всіх питань, пов’язаних зі станцією.

Окрім цього, Зеленський наголосив, що єдиною можливістю гарантувати радіаційну безпеку Запорізької АЕС, України та Європи є повна демілітаризація території станції. Адже там досі перебувають до 500 російських бойовиків.

Президент також підкреслив важливість відновлення роботи ЗАЕС, що дасть Україні змогу забезпечити електроенергією не лише українських, а і європейських споживачів.

До того ж, Зеленський відзначив важливість звіту місії МАГАТЕ за підсумками відвідання станції.

Президент подякував Гроссі за допомогу у звільненні гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, якого викрали російські солдати.