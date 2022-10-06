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МАГАТЕ не визнає Запорізьку АЕС російським об'єктом

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Четвер 06 жовтня 2022 19:34
МАГАТЕ не визнає Запорізьку АЕС російським об'єктом Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародне агентство з атомної енергії відмовилося визнавати Запорізьку АЕС російським об'єктом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція - це український об'єкт.

"Це питання, яке стосується міжнародного права... ми хочемо, щоб війна припинилася негайно, і, звичайно, позиція МАГАТЕ полягає в тому, що цей об'єкт є українським", - сказав Гроссі.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування РФ". В українському МЗС назвали указ Путіна нікчемним.

Окупанти погрожують співробітникам станції відправкою на фронт, якщо вони не підпишуть документи про перехід на роботу під керівництвом "Росатому".

Нагадаємо, що Гроссі перебуває у Києві для консультацій щодо створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Після цього він збирається поїхати у Москву.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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