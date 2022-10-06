Зеленский обсудил с гендиректором МАГАТЭ попытку России присвоить Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии должно осудить указ российского диктатора Владимира Путина о передаче Запорожской АЭС в федеральную собственность России.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Зеленский отметил, что организация должна осудить указ Путина.

"Мы очень ждали жесткого заявления МАГАТЭ по этому поводу. Общество очень ждет этого осуждения. В моем личном понимании это - рейдерство", - сказал президент.

Гросси отметил, что решение Путина о передаче ЗАЭС в собственность России является нарушением международного права. Он заверил, что МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной по всем вопросам, связанным со станцией.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что единственной возможностью обеспечить радиационную безопасность Запорожской АЭС, Украины и Европы является полная демилитаризация территории станции. Там ведь до сих пор находятся до 500 российских боевиков.

Президент также подчеркнул важность возобновления работы ЗАЭС, что позволит Украине обеспечить электроэнергией не только украинских, но и европейских потребителей.

К тому же Зеленский отметил важность отчета миссии МАГАТЭ по итогам посещения станции.

Президент поблагодарил Гросси за помощь в освобождении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, похищенного российскими солдатами.