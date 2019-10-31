Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

В рамках встречи планируют провести очередное заседание совета президентов Украины и Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре посетит Литву, где встретится с главой государства Гитанасом Науседой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, решение было принято во время встречи заместителя руководителя Офиса президента с главным внешнеполитическим советником Президента Литвы в четверг, 31 октября.

"Во время встречи было уделено обсуждению содержательного наполнения официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Литовскую Республику по приглашению Президента Гитанаса Науседы, который запланирован на ноябрь 2019 года, и проведению в его рамках очередного заседания Совета Президентов Украины и Литвы", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября Зеленский провел встречу с президентом Латвии Егилсом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и спикером парламента Инаром Мурниеце, а также с представителями украинской общины. Латвия поддержала Украину в вопросах "Северного потока - 2".

Также РБК-Украина писало, что Зеленский посетил Японию с рабочим визитом. В частности, украинский президент принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Япония заявила о готовности способствовать восстановлению мира в Украине.