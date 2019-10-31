Зеленский назначил первого заместителя начальника УГО

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назначил Игоря Пискуна

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Пискуна первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО). Об этом говорится в указе президента.

Кроме того, Зеленский уволил Александра Иванчука с должности заместителя начальника УГО и назначил на его место Тараса Гребенникова.

Напомним, президент назначил Сергея Рудя начальником Управления государственной охраны и уволил его предшественника Алексея Оцерклевича.

РБК-Украина писало, что 22 мая начальник Службы госохраны Валерий Гелетей написал рапорт об отставке, он был назначен указом пятого президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, который работал мэром Луганска (1994-1997), председателем Луганской ОГА (2005) и народным депутатом V созыва (2006-2007).

Кроме того, президент внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он ввел в состав СНБО нового секретаря СНБО Алексея Данилова, председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, заместитель председателя СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева.