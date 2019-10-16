Зеленский начал встречу с президентом Латвии

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

После завершения встречи пройдут переговоры между украинской и латвийской делегациями

Президент Украины Владимир Зеленский в Риге начал встречу с президентом Латвии Егилсом Левитсом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Сообщается, что официальная встреча между президентами состоялась у Рижского замка - официальной резиденции президента Латвии.

"После завершения встречи пройдут переговоры украинской и латвийской делегаций под председательством президентов двух стран. По результатам встречи запланировано общение Владимира Зеленского и Егилса Левитса с представителями средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках визита в Латвию Зеленский проведет встречу с президентом Латвии Егилсом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и спикером парламента Инаром Мурниеце. Также президент Украины в Риге встретится с представителями украинской общины в Латвии.

Кроме этого, согласно программы визита Зеленского в Латвию, он примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы, посетит Рижскую украинскую среднюю школу и музей оккупации Латвии, осмотрит памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.