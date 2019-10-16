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Латвия поддерживает Украину в вопросах "Северного потока - 2"

Новости » Политика    16.10.2019 - 17:35
Латвия поддерживает Украину в вопросах "Северного потока - 2"
Фото: Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Латвии (president.gov.ua)

Президент Украины провел встречу с премьер-министром Латвии

Латвия на всех площадках выступала против проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил премьер-министром Латвийской Республики Кришьянис Кариньш во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Латвии.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил премьер-министра Латвии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и позицию относительно санкций против России.

"Для нас очень важен этот визит. Сегодня наш приоритет - прекращение войны. И очень важно, чтобы у нас была помощь Европы, наших друзей, которые совместно и честно нас поддерживают", - отметил Зеленский.

Сообщается, что на переговорах было отмечено постепенное увеличение объемов двусторонней торговли между странами и наличие возможностей для дальнейшего развития экономического сотрудничества.

Стороны договорились обеспечить дальнейшую активную работу в рамках Межправительственной украинского-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Зеленский сообщил латвийской стороне о шагах украинской власти, совершенные с целью улучшения условий ведения бизнеса в Украине, и возможности для инвестиций.

Президент Украины также отметил актуальность привлечения дальнейшей экспертной помощи Латвии, использование латвийского опыта для реализации реформ в Украине в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Особое внимание уделили улучшению украинской медицины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Риге провел встречу с президентом Латвии Егилсом Левитсом. Сообщается, что официальная встреча между президентами состоялась у Рижского замка - официальной резиденции президента Латвии.

Также РБК-Украина сообщало, что во время визита в Латвию Зеленский назвал условия имплементации "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса.

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