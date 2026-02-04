Зеленський назвав ціну програшу України у війні з РФ

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у разі програшу у війні з РФ втратить свою незалежність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

"Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни", - попередив український президент.

Зеленський підкреслив, що "наш народ більший за Росію", і назвав втрату незалежності України "жахливою".

"Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною Росії, це буде абсолютно жахлива втрата. І я впевнений, що цього не станеться", - сказав він.

Український президент також висловив сподівання, що миру в Україні вдасться досягти менш ніж за рік.

Водночас він заявив, що "звик до страху", оскільки за час повномасштабної війни країна-агресорка кілька разів намагалася його ліквідувати.