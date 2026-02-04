ua en ru
Зеленський назвав ціну програшу України у війні з РФ

Україна, Середа 04 лютого 2026 23:21
Зеленський назвав ціну програшу України у війні з РФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у разі програшу у війні з РФ втратить свою незалежність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни", - попередив український президент.

Зеленський підкреслив, що "наш народ більший за Росію", і назвав втрату незалежності України "жахливою".

"Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною Росії, це буде абсолютно жахлива втрата. І я впевнений, що цього не станеться", - сказав він.

Український президент також висловив сподівання, що миру в Україні вдасться досягти менш ніж за рік.

Водночас він заявив, що "звик до страху", оскільки за час повномасштабної війни країна-агресорка кілька разів намагалася його ліквідувати.

Переговори щодо миру в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі відбувається другий раунд переговорів між Україною, РФ та США.

Попередні тристоронні переговори між Україною, США і РФ відбулися в ОАЕ 23 і 24 січня. Згідно з даними РБК-Україна, тоді найбільший прогрес був у військовому блоці, але питання територій так і не було вирішено.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.

В понеділок, 2 лютого, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна можлива лише в Москві.

Сьогодні, 4 лютого, Пєсков заявив, що Москва нібито відкрита для мирного врегулювання. Водночас він пригрозив новими ударами, поки Україна "не прийняла відповідних рішень".

РБК-Україна раніше писало, що, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, прогрес у переговорах між Україною та РФ є значним, однак найскладніші питання досі залишаються невирішеними. Це може затримати досягнення остаточної мирної угоди на невизначений час.

