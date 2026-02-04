ua en ru
"Рішення за Києвом": у Путіна висунули ультиматум для припинення війни

Росія, Середа 04 лютого 2026 13:13
UA EN RU
"Рішення за Києвом": у Путіна висунули ультиматум для припинення війни Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито відкрита для мирного врегулювання. Водночас він пригрозив Україні новими ударами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами прессекретаря російського диктатора, Москва "залишає відкритими двері для мирного врегулювання". При цьому він зазначив, що РФ продовжуватиме війну, поки Україна "не прийняла відповідних рішень".

"Росія зберігає свою відкритість. Наша позиція гранично чітка. Вона добре зрозуміла і "київському режиму", і американським переговірникам. Поки відповідні рішення "київським режимом" не прийняті, СВО триває", - сказав Пєсков.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі відбувається другий раунд переговорів між Україною, РФ та США. Ще 2 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські перемовники вирушили в ОАЕ.

Попередні тристоронні переговори між Україною, США і РФ відбулися в ОАЕ 23 і 24 січня. Згідно з даними РБК-Україна, тоді найбільший прогрес був у військовому блоці, але питання територій так і не було вирішено.

РБК-Україна з посиланням на обізнане джерело писало, що перший раунд переговорів був вступним. Після нього делегації зустрілися ще раз у розширеному складі та розділились на дві підгрупи: політичну і військову, які вели перемовини окремо.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.

В понеділок, 2 лютого, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна можлива лише в Москві.

