Зеленский назвал цену проигрыша Украины в войне с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в случае проигрыша в войне с РФ потеряет свою независимость.

Читайте также: Зеленский раскрыл обновленные цифры потерь Украины в войне с РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

"Если мы проиграем эту войну, мы потеряем независимость нашей страны", - предупредил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что "наш народ больше России", и назвал потерю независимости Украины "ужасной".

"Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря. И я уверен, что этого не произойдет", - сказал он.

Украинский президент также выразил надежду, что мира в Украине удастся достичь менее чем за год.

В то же время он заявил, что "привык к страху", поскольку за время полномасштабной войны страна-агрессор несколько раз пыталась его ликвидировать.