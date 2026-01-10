Зеленський назвав очікувані терміни призначення Федорова головою Міноборони

"Перезавантаження" влади

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський заявив, що він запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

Відразу наступного дня, 3 січня, президент запропонував міністру оборони України Денису перейти на посаду першого віцепрем'єра, міністра енергетики.

Ще через пару днів, 5 січня, Зеленський повідомив, що Федоров розповів йому про формат змін у Міноборони, які він планує впровадити на новій посаді.

Вчора, 9 січня, стало відомо, що Федоров і Шмигаль подали заяви про відставку, про що написав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За словами нардепа Ярослава Железняка, очікується, що Рада розгляне звільнення Шмигаля і Федорова у вівторок, 13 січня. При цьому голосування за призначення відбудеться наступного дня - 14 числа.

Варто додати, що незадовго до заяв про відставки, 7 січня Федоров і Шмигаль обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети Міноборони.

Також зазначимо, що на початку січня президент України Володимир Зеленський анонсував «велике перезавантаження» влади. Детальніше про кадрові перестановки - читайте в матеріалі РБК-Україна.