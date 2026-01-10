Зеленский ожидает назначения Федорова министром обороны уже на следующей неделе

"Перезагрузка" власти

Напомним, 2 января Владимир Зеленский заявил, что он предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.

Сразу на следующий день, 3 января, президент предложил министру обороны Украины Денису Федорову перейти на должность первого вице-премьера, министра энергетики.

Еще через пару дней, 5 января, Зеленский сообщил, что Федоров рассказал ему о формате изменений в Минобороны, которые он планирует внедрить на новой должности.

Вчера, 9 января, стало известно, что Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке, о чем написал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам нардепа Ярослава Железняка, ожидается, что Рада рассмотрит увольнение Шмыгаля и Федорова во вторник, 13 января. При этом голосование за назначение состоится на следующий день - 14 числа.

Стоит добавить, что незадолго до заявлений об отставках, 7 января Федоров и Шмыгаль обсудили с комитетом нацбезопасности приоритеты Минобороны.

Также отметим, что в начале января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "большую перезагрузку" власти. Подробнее о кадровых перестановках - читайте в материале РБК-Украина.