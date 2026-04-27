Зеленський назвав "найбільш гарячий запит" військових на фронті

За словами глави держави, наземні роботизовані комплекси залишаються одним із найактуальніших запитів Сил оборони. Уже законтрактовано 25 тисяч таких систем - це удвічі більше, ніж торік.

Водночас президент наголосив, що це лише початковий рівень, і кількість НРК буде суттєво збільшена.

"Я вдячний усім виробникам, які забезпечують вчасне виконання контрактів, і кожному нашому підрозділу та всім командирам, які масштабують використання НРК", - зазначив Зеленський.

Він доручив Генеральному штабу та Міністерству оборони щомісячно перевіряти реальну потребу в цих системах і рівень їх постачання.

Окремо на Ставці розглянули питання захисту від балістичних загроз. Йшлося про постачання ракет для антибалістичних систем і виконання домовленостей із партнерами.

"Важливо, щоб на травень постачання було не менше, ніж ми вже отримали на рівні обіцянок від партнерів, і це пряме завдання для наших дипломатів і військового командування", - підкреслив президент.

Також обговорили альтернативні засоби протиракетного захисту, зокрема доступні на світовому ринку та українські розробки.

Україна посилює ППО

Питання посилення протиповітряної оборони залишається одним із ключових для України на тлі постійних ракетних загроз.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про критичний дефіцит систем Patriot і попереджав, що потреба в озброєнні лише зростатиме у разі затягування війни.