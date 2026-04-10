Головна » Новини » Війна в Україні

Лазерна зброя на "Рамштайні"? В Міноборони заінтригували заявою

23:28 10.04.2026 Пт
Одна з країн НАТО готова співпрацювати з Україною у створенні лазерного озброєння
aimg Антон Корж
Лазерна зброя на "Рамштайні"? В Міноборони заінтригували заявою Ілюстративне фото: лазерна протиповітряна установка (Defence Express)

Україна та Німеччина готують спільні проєкти в сфері протиповітряної оборони, які стосуються лазерної зброї. Обговорення пройде в рамках чергового засідання формату "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

"Україна та Німеччина готують низку спільних проєктів для реалізації вже найближчим часом", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що мова щодо спільних проєктів йде про наступні напрямки:

  • значне посилення систем протиповітряної оборони;
  • додаткове фінансування напрямку виробництвав deep-strike та middle-strike дронів;
  • розвиток спільних технологічних рішень.

"Окремо сторони обговорили перспективи співпраці у сфері інноваційної лазерної зброї", - додали у міністерстві.

Міністр оборони України Михайло Федоров пізніше також окремо зазначив, що серед проєктів, які планується реалізувати разом з Німеччиною - лазерна зброя.

"Також розвиваємо співпрацю в інноваційних напрямах, зокрема у проєктах, пов’язаних із лазерними технологіями", - написав він.

Окремо нагадаємо, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на 15 квітня. Головними темами зустрічі стануть посилення ППО та розвиток безпілотних систем.

Лазерна зброя в Україні

Зазначимо, ще у квітні минулого року в Україні вперше представили лазерну зброю "Тризуб". Тоді зазначалося, що установка здатна знищувати дрони та авіаційну техніку на відстані до 5000 метрів.

При цьому ще в грудні минулого року тодішній командувач СБС Вадим Сухаревський розповідав, що Україна має у своєму розпорядженні лазерну зброю, яка називається "Тризуб". Тоді він наголосив, що вона дозволяє збивати літаки на відстані понад 2 кілометри.

Пізніше в ЗСУ розповіли про випробування нової лазерної зброї. Примітним стало те, що дана установка може розплавляти метал.

