Лазерна зброя на "Рамштайні"? В Міноборони заінтригували заявою

Україна та Німеччина готують спільні проєкти в сфері протиповітряної оборони, які стосуються лазерної зброї. Обговорення пройде в рамках чергового засідання формату "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Окремо нагадаємо, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на 15 квітня . Головними темами зустрічі стануть посилення ППО та розвиток безпілотних систем.

"Також розвиваємо співпрацю в інноваційних напрямах, зокрема у проєктах, пов’язаних із лазерними технологіями ", - написав він.

Міністр оборони України Михайло Федоров пізніше також окремо зазначив , що серед проєктів, які планується реалізувати разом з Німеччиною - лазерна зброя.

"Україна та Німеччина готують низку спільних проєктів для реалізації вже найближчим часом", - сказано у повідомленні.

Лазерна зброя в Україні

Зазначимо, ще у квітні минулого року в Україні вперше представили лазерну зброю "Тризуб". Тоді зазначалося, що установка здатна знищувати дрони та авіаційну техніку на відстані до 5000 метрів.

При цьому ще в грудні минулого року тодішній командувач СБС Вадим Сухаревський розповідав, що Україна має у своєму розпорядженні лазерну зброю, яка називається "Тризуб". Тоді він наголосив, що вона дозволяє збивати літаки на відстані понад 2 кілометри.

Пізніше в ЗСУ розповіли про випробування нової лазерної зброї. Примітним стало те, що дана установка може розплавляти метал.