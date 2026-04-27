Зеленский назвал "самый горячий запрос" военных на фронте

17:55 27.04.2026 Пн
2 мин
Речь идет о наземных роботизированных комплексах, которых уже законтрактовали 25 тысяч
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого рассмотрели поставки НРК и усиление защиты от баллистических ракет.

По словам главы государства, наземные роботизированные комплексы остаются одним из самых актуальных запросов Сил обороны. Уже законтрактовано 25 тысяч таких систем - это вдвое больше, чем в прошлом году.

В то же время президент подчеркнул, что это лишь начальный уровень, и количество НРК будет существенно увеличено.

"Я благодарен всем производителям, которые обеспечивают своевременное выполнение контрактов, и каждому нашему подразделению и всем командирам, которые масштабируют использование НРК", - отметил Зеленский.

Он поручил Генеральному штабу и Министерству обороны ежемесячно проверять реальную потребность в этих системах и уровень их поставки.

Отдельно на Ставке рассмотрели вопрос защиты от баллистических угроз. Речь шла о поставках ракет для антибаллистических систем и выполнении договоренностей с партнерами.

"Важно, чтобы на май поставки были не меньше, чем мы уже получили на уровне обещаний от партнеров, и это прямая задача для наших дипломатов и военного командования", - подчеркнул президент.

Также обсудили альтернативные средства противоракетной защиты, в частности доступные на мировом рынке и украинские разработки.

Украина усиливает ПВО

Вопрос усиления противовоздушной обороны остается одним из ключевых для Украины на фоне постоянных ракетных угроз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о критическом дефиците систем Patriot и предупреждал, что потребность в вооружении будет только расти в случае затягивания войны.

Отметим, накануне заседания "Рамштайн" Украина согласовала с Бельгией и Испанией усиление ПВО и расширение авиационной поддержки для Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, стало известно, что Украина и Германия готовят совместные проекты в сфере противовоздушной обороны, которые касаются разработки и использования новейшего лазерного оружия. Кроме того, стороны согласовали пакет сотрудничества на 4 млрд евро, который предусматривает передачу ВСУ нескольких сотен ракет для систем Patriot.

