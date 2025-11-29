Зеленський назвав головні цілі масованої нічної атаки росіян

Російські війська вночі випустили по Україні 36 ракет та майже 600 дронів. Серед головних цілей – енергетика та цивільні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"У Києві та області на місцях російських ударів працюють наші екстрені служби. Близько 36 ракет та майже 600 дронів випустили росіяни проти звичайного життя", - зазначив Зеленський.

За його словами, головні цілі ворожої атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих.

"Потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію", - додав глава держави.

Він також підкреслив, що прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, щоб цю війну закінчити.