ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігова, виникла пожежа

Субота 29 листопада 2025 09:38
UA EN RU
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігова, виникла пожежа Фото: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігова (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували ударним безпілотником енергетичну інфраструктуру у Чернігові, в результаті обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Пролунало декілька вибухів. Два – на околиці міста: через атаку БпЛА пошкоджений будинок. Ще один вибух - удар "Герані" по одному з підприємств. Загорілася покрівля на складі. Пожежу ліквідували. Також ударний дрон поцілив по енергетичній інфраструктурі", - зазначив Чаус.

За його словами, також у Чернігівському районі зафіксовано приліт "Герані" по домівці людей. Сталася пожежа – вогонь загасили рятувальники.

"Було декілька ударів по Семенівці. "Молнії" били по домівках людей – до десятка пошкоджених. На одному з місць влучань сталася пожежа – будинок знищений. Безпілотник вдарив по цивільному авто – постраждали місцеві жителі: 48-річний чоловік і 55-річна жінка", - додав він.

Також у Корюківському районі через удар FPV-дроном пошкоджений будинок, легкове авто і мікроавтобус. В іншому селі через вибух БпЛА також пошкоджене житло й авто.

Удари РФ по Чернігову та області

Російські війська майже щодня завдають ударів по Чернігівській області. Під прицілом окупантів - об’єкти критичної інфраструктури та енергетична система регіону. Внаслідок атак часто фіксуються пошкодження енергооб’єктів.

Так, 24 листопада росіяни зранку атакували Чернігів ударними безпілотниками. Внаслідок російської атаки виникла пожежа, постраждали двоє людей.

Також раніше росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Чернігову. Внаслідок падіння уламків поранення отримали двоє осіб.

Окрім того, в ніч на 21 жовтня загарбники завдали комбінованого удару по області. В результаті атаки було зафіксовано влучання в енергооб'єкти.

Ще раніше росіяни пошкодили дронами і ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури в Чернігівській області. Після цього саме місто, а також частина регіону були у блекауті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів
Новини
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає