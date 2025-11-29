РФ вдарила по Броварах: приліт по багатоповерхівці, є поранені

У Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Також відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови міста Ігоря Сапожка.

Триває ліквідація наслідків влучання у багатоповерхівку. Було евакуйовано 52 мешканців з двох під'їздів, з них троє дітей, решта людей вийшли самостійно.

На місці працюють рятувальники та інші служби. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні .

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку. Зокрема, зафіксовано приліт на рівні 8-9 поверхів.

Що відомо про нічний удар РФ

Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика.

Відомо про шістьох постраждалих - трьох із них, в тому числі 13-річну дитину госпіталізували. Інші отримали медичну допомогу на місці.

Внаслідок атаки є інформація про щонайменше шість локацій з пошкодженнями в різних районах міста.

Крім того, окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині - близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.

Зазначимо, ввечері 28 листопада в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".