ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила по Броварах: приліт по багатоповерхівці, є поранені

Бровари, Субота 29 листопада 2025 02:54
UA EN RU
РФ вдарила по Броварах: приліт по багатоповерхівці, є поранені Фото: росіяни влучили у багатоповерхівку в Броварах (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерій Ульяненко

У Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Також відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови міста Ігоря Сапожка.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку. Зокрема, зафіксовано приліт на рівні 8-9 поверхів.

На місці працюють рятувальники та інші служби. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.

РФ вдарила по Броварах: приліт по багатоповерхівці, є пораненіФото: наслідки обстрілу висотки у Броварах (t.me/Igor_Sapozhko)

Триває ліквідація наслідків влучання у багатоповерхівку. Було евакуйовано 52 мешканців з двох під'їздів, з них троє дітей, решта людей вийшли самостійно.

Що відомо про нічний удар РФ

Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика.

Відомо про шістьох постраждалих - трьох із них, в тому числі 13-річну дитину госпіталізували. Інші отримали медичну допомогу на місці.

Внаслідок атаки є інформація про щонайменше шість локацій з пошкодженнями в різних районах міста.

Крім того, окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині - близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.

Зазначимо, ввечері 28 листопада в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Читайте РБК-Україна в Google News
Бровари Війна в Україні
Новини
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає