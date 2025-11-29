ua en ru
Зеленский назвал главные цели массированной ночной атаки россиян

Суббота 29 ноября 2025 10:37
Зеленский назвал главные цели массированной ночной атаки россиян Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью выпустили по Украине 36 ракет и почти 600 дронов. Среди главных целей - энергетика и гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"В Киеве и области на местах российских ударов работают наши экстренные службы. Около 36 ракет и почти 600 дронов выпустили россияне против обычной жизни", - отметил Зеленский.

По его словам, главные цели вражеской атаки - энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых и трех погибших.

"Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию", - добавил глава государства.

Он также подчеркнул, что пришло время Европе принять решение о замороженных активах, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить.

Массированный обстрел Украины 29 ноября

Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.

В некоторых районах столицы после обстрела фиксировались перебои со светом в результате атаки РФ утром 29 ноября. Также обесточен город Фастов Киевской области.

Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

Также российские войска в ночь на 29 ноября атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.

Больше подробностей о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

