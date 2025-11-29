Знеструмлено понад півмільйона чоловік: у Міненерго розкрили наслідки нічного удару РФ

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ударними дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"У ніч з 28 на 29 листопада ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - додали у міністерстві.

Також повідомляється, що в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Рівень споживання

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 29 листопада, станом на 8:30, його рівень був на 2,1% вищим, ніж в цей же час минулої суботи – 22 листопада. Причина – застосування меншого обсягу вимушених обмежень у більшості регіонів.

Вчора, 28 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у четвер, 27 листопада.