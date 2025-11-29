ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Знеструмлено понад півмільйона чоловік: у Міненерго розкрили наслідки нічного удару РФ

Субота 29 листопада 2025 09:56
Знеструмлено понад півмільйона чоловік: у Міненерго розкрили наслідки нічного удару РФ Фото: у Міненерго розкрили наслідки нічного удару РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ударними дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"У ніч з 28 на 29 листопада ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - додали у міністерстві.

Також повідомляється, що в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Рівень споживання

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 29 листопада, станом на 8:30, його рівень був на 2,1% вищим, ніж в цей же час минулої суботи – 22 листопада. Причина – застосування меншого обсягу вимушених обмежень у більшості регіонів.

Вчора, 28 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у четвер, 27 листопада.

Масований обстріл України

Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика.

Постраждали сім осіб, серед них дитина. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу. Згодом стадо відомо, що в результаті обстрілу дві людини загинуло, кількість поранених збільшилась до 15 осіб.

При цьому повідомляється, що станом на ранок загроза з повітря зберігається. На підступах до міста фіксуються ворожі повітряні цілі.

Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.

Більше подробиць про наслідки масованого удару по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

