Україна під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Харкові, у Києві тривога
У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Також під загрозою - східні, південні та півнчі області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 23:00.
До цього сигнали тривоги лунали у східних, південних, півнчних та частково центральних областях України.
Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд:
На тлі "дронової небезпеки" голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив про вибухи в Дніпрі.
"Дніпро. Гучно. До відбою тривоги прошу перебувати в укриттях", - написав він.
Місцеві пабліки також повідомляють про звуки нових вибухів у Харкові.
Оновлено о 23:35
Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що о 23:30 ворог підняв стратегічну авіацію, що підвищує загрозу атаки ракетами х-101.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко написав: "Максимальна увага до тривог".
Оновлено о 00:35
У Києві чутно вибухи, повідомляє "Суспільне".
Вибухи у Харкові 28 листопада
Перші вибухи лунали в Харкові близько 20:30. Тоді Повітряні сили заявили, що по Харківській області запустили керовані авіабомби.
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко написав про те, що окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківської області. Внаслідок цього у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти, за попередньою інформацією, вдарили по Немишлянському району Харкова керованою авіабомбою.
У Салтівському районі Харкова після удару пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки.