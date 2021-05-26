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Встреча Путина и Лукашенко: названы точная дата и темы переговоров

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Сочи, Среда 26 мая 2021 13:45
Встреча Путина и Лукашенко: названы точная дата и темы переговоров Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле назвали дату встречи президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они проведут переговоры в Сочи 28 мая.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, планируются ли в ходе переговоров выступления или заявления для прессы, Песков сказал: "Нет, не запланировано". Песков подтвердил, что переговоры состоятся в пятницу.

"У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что на повестке его пятничной встречи с Путиным - в первую очередь экономика. В Кремле также не исключили, что белорусский лидер проинформирует Путина о состоянии белорусской экономики.

Более того, Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ может выстроить "мощную систему взаимоотношений и единства".

Напомним, Александр Лукашенко заявил об угрозе очередной мировой войны, если в Беларуси "что-то вспыхнет".

РБК-Украина писало, что лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси.

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