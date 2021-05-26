Встреча Путина и Лукашенко: названы точная дата и темы переговоров

В Кремле назвали дату встречи президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко . Они проведут переговоры в Сочи 28 мая.

Отвечая на вопрос, планируются ли в ходе переговоров выступления или заявления для прессы, Песков сказал: "Нет, не запланировано". Песков подтвердил, что переговоры состоятся в пятницу.

"У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что на повестке его пятничной встречи с Путиным - в первую очередь экономика. В Кремле также не исключили, что белорусский лидер проинформирует Путина о состоянии белорусской экономики.

Более того, Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ может выстроить "мощную систему взаимоотношений и единства".