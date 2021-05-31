Зеленський назвав загрозою для України "справжню союзну державу" Росії та Білорусі

Створення Союзної держави Білорусі та Росії становить небезпеку для України. У разі фактичного об'єднання країни можуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити серйозний тиск.

"Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють один з одним. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і Росією - це справжня небезпека для України.