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Сближение Беларуси с Россией угрожает безопасности Украины, - МИД

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Киев, Четверг 27 мая 2021 22:52
Сближение Беларуси с Россией угрожает безопасности Украины, - МИД Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе от сближения Беларуси с Россией. По его словам, это угрожает национальной безопасности Украины.

Об этом речь шла в эфире ток-шоу "Право на владу".

Как отметил министр, власти Украины учитывают эту угрозу при принятии своих решений.

"Потому что, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией - это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы должны всегда учитывать при принятии решений", - сказал он.

Напомним, завтра, 28 мая, белорусский президент Александр Лукашенко полетит в Сочи, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Лукашенко заявлял, что Беларусь и Россия могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года.

Отметим, эстонская разведка предупреждала Украину об угрозе нападения российских войск с территории Беларуси.

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