Эстонская разведка предупредила об угрозе нападения РФ на Украину из Беларуси
Нападение российской армии на Украину и страны Балтии с территории Беларуси становится все более реальным из-за превращение этого союзного Кремлю государства фактически в еще один военный округ РФ.
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на руководителя разведки Мика Марана.
"Эстонская разведка считает, что угроза нападения российских войск на Украину и страны Балтии через территорию Беларуси потенциально становится реальной", - пишет издание.
По словам руководителя разведки, если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда не исключено военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для Кремля в стратегическом плане.
"Пока мы не видим, что Россия хочет как-то рекламировать свою деятельность. Сейчас народ Республики Беларусь ни в коем случае не против России, и целью Кремля, конечно, является поддержка этой ситуации. Однако чем дольше Кремль поддерживает Лукашенко у власти, тем больше понимание того, что Россия стоит за ним", - сказал Маран.
Как сообщало РБК-Украина, в докладе Эстонской разведки отмечается, что несмотря на политические и экономические разногласия, Союзное государство России и Беларуси существенно продвинулась в военной интеграции.
При этом со своим географическим расположением Беларусь остается необходимым буфером для России, а западная граница добавляет глубины в этом стратегическом направлении. Эстонская разведка считает, что в случае кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм для развертывания войск. А также заблокировать доступ НАТО к Сувалькскому коридору, что влияет на воздушное пространство Польши и стран Балтии.
Российские и белорусские вооруженные силы очень похожи с точки зрения организационно-командной структуры. Также отмечается, что большое количество нынешних высокопоставленных белорусских офицеров родились за пределами Беларуси и оказались в армии, поскольку служили в Белорусском военном округе до распада СССР.