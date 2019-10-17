Президент Владимир Зеленский назначил судей районных судов в Винницкой, Киевской, Черновицкой, Сумской, Харьковской, Львовской областях. Об этом говорится в указе президента.

Кроме того, в отдельном указе Зеленский назначил Сергея Мартынюка судьей хозяйственного суда Днепропетровской области, а Романа Кидисюка - судьей хозяйственного суда Львовской области.

Напомним, вчера народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении. За законопроект №1008 проголосовали 236 парламентариев.

До этого генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич ранее выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского. Также Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.

Кроме того, послы Великобритании, Канады, Германии и Европейского союза и гендиректор ЕБРР призывают пересмотреть отдельные положения закона о судебной реформе, который был принят 16 октября Верховной радой. Дипломаты готовы встретиться с упомянутыми в заявлении должностными лицами, чтобы объяснить угрозы отдельных положений принятого законопроекта.