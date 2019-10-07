Зеленский назначил судей в местные суды
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Соответствующий указ опубликован на сайте президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении 19 судей в местные общие суды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
Согласно указу президента №735/2019, который опубликован на сайте президента, судей было назначено в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Харьковськой, Черкасской, Черниговской областях, а также в Киеве и Запорожье:
- судьей Погребищенского районного суда Винницкой области стал Бойко Антон Витальевич;
- судьей Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области назначен Вергелес Валерий Александрович;
- судьей Луцкого горрайонного суда Волынской области назначен Покидюк Вячеслав Николаевич;
- судьей Пятихатского районного суда Днепропетровской области назначена Фирса Юлия Викторовна;
- судьей Житомирского районного суда Житомирской области назначен Буткевич Максим Иванович;
- судьей Олевского районного суда Житомирской области назначен Винара Любомир Викторович;
- судьей Радомышльского районного суда Житомирской области стала Сиренко Наталья Станиславовна;
- судьей Хортицкого районного суда города Запорожья назначена Мурашова Наталья Анатольевна;
- судьей Лисичанского городского суда Луганской области назначена Калмикова Юлия Александровна;
- судьей Червоноградского городского суда Львовской области назначен Рудаков Дмитрий Игоревич;
- судьей Яворивского районного суда Львовской области стала Швед Наталья Петровна;
- судьей Братского районного суда Николаевской области назначена Скарницка Инна Борисовна;
- судьей Красноокнянского районного суда Одесской области стала Бурдынюк Елена Сергеевна;
- судьей Заречненского районного суда Ровенской области назначена Снитчук Руслана Михайловна;
- судьей Балаклейского районного суда Харьковской области назначен Феленка Юрий Анатольевич;
- судьей Харьковского районного суда Харьковской области назначена Березовская Ирина Валерьевна;
- судьями Чернобаевского районного суда Черкасской области стали: Кваша Ирина Михайловна и Левченко Василий Васильевич;
- судьей районного суда Бахмача Черниговской области назначена Лобода Наталья Витальевна;
- судьей Оболонского районного суда города Киева назначена Белоконная Инна Викторовна.
Напомним, как сообщало ранее РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реорганизации Национального института стратегических исследований (НИСИ). В соответствии с указом президент утвердил предельную численность сотрудников НИСИ в количестве 234 штатных единицы.