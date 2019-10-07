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Зеленский назначил судей в местные суды

Новости » Политика    07.10.2019 - 15:05
Зеленский назначил судей в местные суды
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ опубликован на сайте президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении 19 судей в местные общие суды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Согласно указу президента №735/2019, который опубликован на сайте президента, судей было назначено в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Харьковськой, Черкасской, Черниговской областях, а также в Киеве и Запорожье:

  1. судьей Погребищенского районного суда Винницкой области стал Бойко Антон Витальевич;
  2. судьей Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области назначен Вергелес Валерий Александрович;
  3. судьей Луцкого горрайонного суда Волынской области назначен Покидюк Вячеслав Николаевич;
  4. судьей Пятихатского районного суда Днепропетровской области назначена Фирса Юлия Викторовна;
  5. судьей Житомирского районного суда Житомирской области назначен Буткевич Максим Иванович;
  6. судьей Олевского районного суда Житомирской области назначен Винара Любомир Викторович;
  7. судьей Радомышльского районного суда Житомирской области стала Сиренко Наталья Станиславовна;
  8. судьей Хортицкого районного суда города Запорожья назначена Мурашова Наталья Анатольевна;
  9. судьей Лисичанского городского суда Луганской области назначена Калмикова Юлия Александровна;
  10. судьей Червоноградского городского суда Львовской области назначен Рудаков Дмитрий Игоревич;
  11. судьей Яворивского районного суда Львовской области стала Швед Наталья Петровна;
  12. судьей Братского районного суда Николаевской области назначена Скарницка Инна Борисовна;
  13. судьей Красноокнянского районного суда Одесской области стала Бурдынюк Елена Сергеевна;
  14. судьей Заречненского районного суда Ровенской области назначена Снитчук Руслана Михайловна;
  15. судьей Балаклейского районного суда Харьковской области назначен Феленка Юрий Анатольевич;
  16. судьей Харьковского районного суда Харьковской области назначена Березовская Ирина Валерьевна;
  17. судьями Чернобаевского районного суда Черкасской области стали: Кваша Ирина Михайловна и Левченко Василий Васильевич;
  18. судьей районного суда Бахмача Черниговской области назначена Лобода Наталья Витальевна;
  19. судьей Оболонского районного суда города Киева назначена Белоконная Инна Викторовна.

Напомним, как сообщало ранее РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реорганизации Национального института стратегических исследований (НИСИ). В соответствии с указом президент утвердил предельную численность сотрудников НИСИ в количестве 234 штатных единицы.

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