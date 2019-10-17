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Иностранные дипломаты призвали пересмотреть судебную реформу Зеленского

Новости » Политика    17.10.2019 - 00:49
Иностранные дипломаты призвали пересмотреть судебную реформу Зеленского
Иллюстративное фото (GettyImages)

Послы Британии, Канады, Германии и ЕС считают, что отдельные положения закона о судебной реформе следует доработать

Послы Великобритании, Канады, Германии и Европейского союза и гендиректор ЕБРР призывают пересмотреть отдельные положения закона о судебной реформе, который был принят 16 октября Верховной радой. Об этом говорится в их письме-обращении к председателю ВР Дмитрию Разумкову, премьер-министру Алексею Гончаруку и председателю Офиса президента Андрею Богдану, передает РБК-Украина со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Основные замечания дипломатов касаются:

  • повторного отбора судей Верховного суда и сокращения его количества без четкой процедуры и в непонятные сроки - поскольку, по их мнению, любому сокращению судей ВС должен предшествовать пересмотр норм юрисдикции суда и укомплектование надлежащим штатом судов низших инстанций;
  • подчинения новой Высшей квалификационной комиссии судей нереформированному Высшему совету правосудия - поскольку это, как указано в обращении, препятствует ВККС эффективно выполнять свои функции и должно произойти только после реформирования ВСП;
  • полномочий комиссий - поскольку требования о создании конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВРП, включая условия участия и привлечения международных экспертов, должны быть пересмотрены для обеспечения их эффективности

Дипломаты готовы встретиться с упомянутыми в заявлении должностными лицами, чтобы объяснить угрозы отдельных положений принятого законопроекта.

Они также призвали к сотрудничеству с Венецианской комиссией с целью приведения закона в полное соответствие "общим ценностям".

Фото: фотокопия заявления иностранных дипломатов

Напомним, 16 октября народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении, законопроект №1008 поддержали 236 депутатов.

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