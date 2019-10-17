Иностранные дипломаты призвали пересмотреть судебную реформу Зеленского

Послы Британии, Канады, Германии и ЕС считают, что отдельные положения закона о судебной реформе следует доработать
Послы Великобритании, Канады, Германии и Европейского союза и гендиректор ЕБРР призывают пересмотреть отдельные положения закона о судебной реформе, который был принят 16 октября Верховной радой. Об этом говорится в их письме-обращении к председателю ВР Дмитрию Разумкову, премьер-министру Алексею Гончаруку и председателю Офиса президента Андрею Богдану, передает РБК-Украина со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Основные замечания дипломатов касаются:
Дипломаты готовы встретиться с упомянутыми в заявлении должностными лицами, чтобы объяснить угрозы отдельных положений принятого законопроекта.
Они также призвали к сотрудничеству с Венецианской комиссией с целью приведения закона в полное соответствие "общим ценностям".
Фото: фотокопия заявления иностранных дипломатов
Напомним, 16 октября народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении, законопроект №1008 поддержали 236 депутатов.