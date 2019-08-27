Зеленский назначил нового начальника СБУ в Кировоградской области

Зеленский назначил Алексея Петрова
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова начальником СБУ в Кировоградской области. Об этом говорится в указе президента.
Кроме того, Зеленский уволил Петрова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины
"Назначить Петрова Алексея Геннадьевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в указе.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Ходунова начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области. К тому же, в тот же день Зеленский уволил с должности начальника СБУ в Черкасской области Олега Бойко.
Отметим, что Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Добавим, что в представительстве ЕС ранее заявили о необходимости немедленной реформы СБУ.