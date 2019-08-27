Зеленський призначив нового начальника СБУ у Кіровоградській області

Зеленський призначив Олексія Петрова
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова начальником СБУ у Кіровоградській області. Про це йдеться в указі президента.
Крім того, Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України
"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - йдеться в указі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Ходунова начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області. до того ж, в той же день Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Черкаській області Олега Бойка.
Зазначимо, Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Додамо, що у представництві ЄС раніше заявили про необхідність негайної реформи СБУ.