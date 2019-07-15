ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский внес изменения в состав СНБО

Новости » Политика    15.07.2019 - 13:33
Зеленский внес изменения в состав СНБО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский ввел в персональный состав Владислава Бухарева

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На сайте президента говорится, что решение было принято 15 июля. В персональный состав СНБО президент ввел Владислава Бухарева (главу Службы внешней разведки) и Игоря Черкасского (председателя Государственной службы финансового мониторинга).

Также Зеленский утвердил в персональном составе СНБО Андрея Богдана (руководителя Офиса президента), Вадима Пристайко (заместителя руководителя Офиса президента), Руслана Рябошапку (заместителя руководителя Офиса президента).

Ранее РБК-Украина писало о новом составе СНБО, который утвердил Зеленский. В частности, председателем СНБО является Зеленский. В новый состав СНБО входят - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов, глава АП Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, начальник Генштаба Руслан Хомчак.

В тот день Зеленский исключил из состава СНБО Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця.

Кроме того, напомним, что Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию. Согласно законопроекту президента под люстрацию попадает экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА Нового главу Одесской ОГА назначат на конкурсной основе
Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь