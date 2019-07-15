Зеленский внес изменения в состав СНБО

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский ввел в персональный состав Владислава Бухарева

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На сайте президента говорится, что решение было принято 15 июля. В персональный состав СНБО президент ввел Владислава Бухарева (главу Службы внешней разведки) и Игоря Черкасского (председателя Государственной службы финансового мониторинга).

Также Зеленский утвердил в персональном составе СНБО Андрея Богдана (руководителя Офиса президента), Вадима Пристайко (заместителя руководителя Офиса президента), Руслана Рябошапку (заместителя руководителя Офиса президента).

Ранее РБК-Украина писало о новом составе СНБО, который утвердил Зеленский. В частности, председателем СНБО является Зеленский. В новый состав СНБО входят - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов, глава АП Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, начальник Генштаба Руслан Хомчак.

В тот день Зеленский исключил из состава СНБО Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця.

Кроме того, напомним, что Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию. Согласно законопроекту президента под люстрацию попадает экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.