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Зеленский назначил нового начальника СБУ в Черкасской области

Новости » Политика    30.07.2019 - 10:18
Зеленский назначил нового начальника СБУ в Черкасской области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский назначил Сергея Ходунова

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Ходунова начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области. Об этом говорится на сайте президента.

Указ был опубликован 29 июля. Кроме того, в тот же день Зеленский уволил с должности начальника СБУ в Черкасской области Олега Бойко.

 

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что команда президента готовит пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.

Отметим, ранее Зеленский назначил Владислава Бухарева главой внешней разведки. Он также подписал указ о назначении Валерия Евдокимова его заместителем.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Добавим, что в представительстве ЕС ранее заявили о необходимости немедленной реформы СБУ.

Напомним, ранее президент уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

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