Зеленский требует увольнения начальника СБУ в Житомирской области

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский об этом заявил во время официального визита в Житомирскую область

Президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение начальника Службы безопасности Украины в Житомирской области. Об этом заявил Зеленский во время официального визита в Житомирскую область, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, Зеленский требует и других увольнений со Службы безопасности и прокуратуры в Житомирской области из-за янтарных схем.

"Мы изменим главу Службы безопасности Украины Житомирской области", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что команда президента готовит пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.

Кроме этого, Зеленский назначил Владислава Бухарева главой внешней разведки. Он также подписал указ о назначении Валерия Евдокимова его заместителем.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Добавим, что в представительстве ЕС ранее заявили о необходимости немедленной реформы СБУ.

Напомним, ранее президент уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.