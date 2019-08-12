Зеленский требует увольнения начальника СБУ в Житомирской области

Зеленский об этом заявил во время официального визита в Житомирскую область
Президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение начальника Службы безопасности Украины в Житомирской области. Об этом заявил Зеленский во время официального визита в Житомирскую область, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Кроме того, Зеленский требует и других увольнений со Службы безопасности и прокуратуры в Житомирской области из-за янтарных схем.
"Мы изменим главу Службы безопасности Украины Житомирской области", - заявил Зеленский.
Нарада з питань незаконного видобутку бурштину. Олевськ (Житомирщина). 12.08.2019
Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 12 серпня 2019 р.
Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что команда президента готовит пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.
Кроме этого, Зеленский назначил Владислава Бухарева главой внешней разведки. Он также подписал указ о назначении Валерия Евдокимова его заместителем.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Добавим, что в представительстве ЕС ранее заявили о необходимости немедленной реформы СБУ.
Напомним, ранее президент уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.