ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области

Новости » Политика    11.07.2019 - 16:18
Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 11 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олега Аркуша с должности начальника Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Кировоградствкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства. 

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 11 июля.

"Уволить Аркуша Олега Николаевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в указе №515/2019.

Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской областиНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 6 июля и. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что на следующей неделе руководители управлений СБУ в Закарпатской области будут уволены.

Позже Иван Баканов представил новых руководителей Управления СБУ в Закарпатской и Львовской области. Во Львове на должность начальника областного управления украинской спецслужбы был назначен Александр Бондарук, а на должность руководителя Управления СБУ в Закарпатской области Ивана Рудницкого.

Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его топ-чиновников Зеленский подтвердил планы забрать у Кличко полномочия главы КГГА
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украиныуказ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь