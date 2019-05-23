В представительстве ЕС заявили о необходимости немедленной реформы СБУ

Фото: Анника Вайдеманн (dniprograd org)

Служба безопасности должна быть лишена нынешних функций в сфере экономической и организованной преступности

Службе безопасности Украины срочно нужна институциональная реформа, которая бы лишила ее выполнения несвойственных функций контрразведки, контртерроризма и защиты государственной тайны. Об этом заявила заместитель главы представительства Европейского союза в Украине Анника Вайдеманн, сообщает "Укринформ".

По ее словам, Служба безопасности должна быть лишена нынешних функций в сфере экономической и организованной преступности

"Отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия к дальнейшей интеграции Украины в западные страны. СБУ срочно нужна институциональная реформа в соответствии с основными и передовыми евроатлантическими методами и стандартами. Реформы должны происходить согласно новому закону "О национальной безопасности Украины", - заявила Вайдеманн.

Напомним, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявлял, что последняя версия концепции реформирования СБУ не соответствует стандартам НАТО. По его словам, с конца 2015 года международная консультативная группа при участии представительства НАТО оказывала поддержку СБУ в разработке концепции реформирования службы. Однако, процесс реформирования СБУ отступил на несколько шагов назад.

Также заместитель главы ппредставительства НАТО в Украине Шэрон Ірон заявлял, что Украине нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности, так как это может подорвать доверие ее союзников.