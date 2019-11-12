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Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА

Новости » Политика     12.11.2019 - 13:14
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА
Фото: Олег Синегубов (ua-rating.com)

Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова председателем Полтавской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе президента.

В указе говорится, что вчера президент издал указ "назначить Синегубов Олега Васильевича главой Полтавской областной государственной администрации".

Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГАДобавим, Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2013 году он получил ученое звание доцента кафедры гражданского права и процесса ХНУВД.

Напомним, бывшего главу Полтавской области Валерия Головко уволили с должности главы ОГА после обысков НАБУ. Правоохранители считают, что руководство ОГА систематически требовало взятки у одного из подрядчиков по содержанию дорог области.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийОбластная государственная администрацияПолтавская область
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