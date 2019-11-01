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Назначен новый глава Тернопольской ОГА

Новости » Политика     01.11.2019 - 11:42
Назначен новый глава Тернопольской ОГА
Фото: Игорь Сопель (facebook com)

Сопель до этого занимался предпринимательской деятельностью и баллотировался в нардепы от СН

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Сопеля главою Тернопольской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский представил Сопеля во время рабочего визита в Тернопольскую область.

Как известно, Игорь Сопель баллотировался на 166-м округе на внеочередных выборах в Верховную раду 2019 от партии "Слуга народа", но проиграл. Он также занимался предпринимательской деятельностью.

Участь Президента України Володимира Зеленського у робочій нараді з питань розвитку спиртової галузі України (м. Тернопіль).

Участь Президента України Володимира Зеленського у робочій нараді з питань розвитку спиртової галузі України (м. Тернопіль).

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Напомним, до этого Кабинет министров согласовал назначение Сопеля главой Тернопольской ОГА.

Предыдущий тернопольский глава ОГА Степан Барна был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским еще в июне.

РБК-Украина писало, что ранее Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА - Алексея Чернышова.

Бывший председатель Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке 20 октября, проработав чуть больше трех месяцев на этой должности.

Кроме того, президент назначил Максима Куцего председателем Одесской областной государственной администрации, Александра Бондаренко председателем Днепропетровской областной государственной администрации и бизнесмена Виталия Коваля новым председателем Ровенской ОГА.

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