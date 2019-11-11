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Зеленский назначил нового главу Кировоградской ОГА

Новости » Политика     11.11.2019 - 14:31
Зеленский назначил нового главу Кировоградской ОГА
Фото: Андрей Балонь (nk-online.tv))

Новым главой Кировоградской ОГА стал Андрей Балонь

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня новым главой Кировоградской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает пресс-центр офиса президента.

Соответствующий указ президент подписал 8 ноября.

"Назначить Балоня Андрея Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в указе №836/2019.

Андрей Балонь с 2003 до 2015 года работал в органах внутренних дел, был начальником Управления МВД в Полтавской области. С 2017 года по 2019 года он работал заместителем главы Херсонской областной администрации.

Напомним, 6 ноября Зеленский назначил депутата от партии "Слуга народа" Алексея Кучера новым главой Харьковской ОГА. До августа 2019 года Кучер проживал в Харькове, где работал адвокатом. В частности, нардеп был адвокатом по так называемому делу о "рюкзаках сына Авакова". Кучер защищал представителя фирмы, которая поставляла скандальные рюкзаки.

РБК-Украина сообщало, что 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации.

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