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Зеленський призначив нового голову Полтавської ОДА

Новини » Політика     12.11.2019 - 13:14
Зеленський призначив нового голову Полтавської ОДА
Фото: Олег Синегубов (ua-rating.com)

Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Полтавської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі президента.

В указі йдеться, що вчора президент видав указ "призначити Синєгубов Олега Васильовича головою Полтавської обласної державної адміністрації".

Зеленський призначив нового голову Полтавської ОДА

Додамо, Олег Синєгубов народився 1983 року в Харкові. У 2013 році він отримав вчене звання доцента кафедри цивільного права та процесу ХНУВС.

Нагадаємо, колишнього голову Полтавської області Валерія Головка звільнили з посади голови ОДА після обшуків НАБУ. Правоохоронці вважають, що керівництво ОДА систематично вимагав хабара в одного з підрядників з утримання доріг області.

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