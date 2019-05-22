Зеленский назначил Баканова первым заместителем главы СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится на сайте президента.

Соответствующий указ №316/2019 на сайте президента обнародован 22 мая.

"Назначить Баканова Ивана Геннадиевича первым заместителем Главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Отметим, в команде Зеленского во время избирательной гонки Баканов был главой партии "Слуга народа".

Напомним, вчера, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Зеленский назначил Михаила Федорова и Руслана Стефанчук советниками президента.

Ранее РБК-Украина писало, что кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).