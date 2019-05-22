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Зеленский назначил Геруса представителем президента в Кабмине

Новости » Политика    22.05.2019 - 10:18
Зеленский назначил Геруса представителем президента в Кабмине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский представил Геруса как своего советника в вопросе энергетики

Президент Владимир Зеленского назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров Украины. Об этом говорится на сайте президента.

Отметим, ранее Зеленский представил Геруса как своего советника в вопросе энергетики.

Напомним, вчера вечером Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.

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