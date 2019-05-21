Данилюка рассматривают на пост секретаря СНБО, - Богдан

Фото: Александр Данилюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Богдан считает, что Данилюк специалист, который сможет провести ряд необходимых реформ в сфере обороны и закупок вооружения

Кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом заявил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире "112 Украина"

Богдан считает, что Данилюк специалист, который сможет провести ряд необходимых реформ в сфере обороны и закупок вооружения.

"Мы считаем, что Министерство обороны, и соответствующий законопроект уже работает на сегодняшний день в Украине, СНБО должны возглавлять не профессиональные военные, там должны быть менеджеры с достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний именно материального обеспечения армии и проведения максимально качественных изменений именно технического, вооруженного обеспечения нашей армии", - сказал Андрей Богдан.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой администрации юриста Андрея Богдана. Этот указ был подписал 21 мая. В настоящее время адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.

Отметим, что Александр Данилюк ранее занимал должность министра финансов Украины в правительстве премьер-министра Владимира Гройсмана. В настоящее время он является советником Владимира Зеленского.