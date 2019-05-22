Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України (СБУ). Про це йдеться на сайті президента.

Відповідний указ №316/2019 на сайті президента оприлюднено 22 травня.

"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.

Зазначимо, у команді Зеленського під час виборчої гонки Баканов був головою партії "Слуга народу".

Нагадаємо, вчора, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.

Крім того, Зеленський призначив Михайла Федорова і Руслана Стефанчука радниками президента.

Раніше РБК-Україна писало, що кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).