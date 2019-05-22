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Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ


Указ про призначення оприлюднений 22 травня

Президент Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України (СБУ). Про це йдеться на сайті президента.

Відповідний указ №316/2019 на сайті президента оприлюднено 22 травня. 

"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу. 

Зазначимо, у команді Зеленського під час виборчої гонки Баканов був головою партії "Слуга народу"

Нагадаємо, вчора, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.

Крім того, Зеленський призначив Михайла Федорова і Руслана Стефанчука радниками президента. 

Раніше РБК-Україна писало, що кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). 

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