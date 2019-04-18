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Зеленский представил команду

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 21:10
Зеленский представил команду
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Дмитрий Разумков отвечает за вопросы внутренней политики

Кандидат в президент Владимир Зеленский представил команду. Об этом Зеленский сообщил в эфире программы "Право на власть".

  • Руслан Стефанчук является идеологом партии Зеленского,
  • Иван Баканов - председатель партии "Слуга народа",
  • Дмитрий Разумков отвечает за вопросы внутренней политики,
  • Александр Данилюк отвечает за международные отношения,
  • Руслан Рябошапка отвечает за охрану порядка и антикоррупционную политику,
  • Галина Янченко - эксперт антикоррупционной политики
  • Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороны,
  • Денис Монастырский ответственный за правоохранительные органы,
  • Ирина Венидиктова отвечает за реформы в судебной системе,
  • Даниил Гетьманцов отвечает за экономику,
  • Виктория Страховая отвечает за банковскую деятельность,
  • Александр Мережко отвечает за международные отношения,
  • Марина Бандина отвечает за политику равных прав,
  • Сергей Кальченко - эксперт из избирательного законодательства,
  • Евгений Комаровский - советник по медицине,
  • Михаил Федоров - руководитель диджитал-направления "ЗеКоманди",
  • Олег Бондаренко - возглавляет направление экологической политики,
  • Андрей Герусь - отвечает за направления энергетики, ЖКХ и антимонопольное регулирование,
  • Сергей Бабак - эксперт по образованию и науке.

"Это эксперты, это моя команда, профессиональные люди, специалисты, молодые и светлые, умные люди, которые пойдут со мной в администрацию президента", - сказал Зеленский.

Отметим, что в команду Владимира Зеленского вошел Иван Апаршин, который был в команде кандидата Анатолия Гриценко как потенциальный министр обороны.

Добавим, в команде Зеленского определили внешний курс Украины. Эксперт в международных отношениях команды кандидата Владимир Данилюк отметил, что Украина должна стать неотъемлемой частью европейского проекта. По его словам, Украина продолжит сотрудничество со Всемирным банком, МВФ и Европейским банком реконструкции и развития.

Также Зеленский сегодня заявил, что выходит из бизнеса. В частности, из студии "Квартала 95".

"Я не буду выходить 5 лет как кое-кто с какой-то фабрики. То есть я фактически перестаю быть партнером", - сообщил Зеленский.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на брифинге по случаю завершения голосования вечером в воскресенье, 31 марта, сообщил журналистам, когда он объявит свою пятерку претендентов на ключевые должности.

"До конца второго тура я сказал, что покажу вам пятерку лидеров. До конца второго тура, раньше этого не будет", - отметил Зеленский.

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