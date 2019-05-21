Зеленский назначил своего представителя в Раде

Фото: Руслана Стефанчук (УНИАН)

Руслан Стефанчук назначен советником президента и его представителем в Раде

Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Федорова и Руслана Стефанчука советниками президента. Об этом говорится в соответствующих указах Зеленского.

Отметим, что Федоров назначен внештатным советником Зеленского.

"Назначить Федорова Михаила Альбертовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

Стефанчук также назначен на должность представителя президента Украины в Верховной раде.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича советником президента Украины - представителем президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в указе.

Добавим, Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака помощником президента. Также Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником.

Кроме того, сегодня Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан советником нового президента по юридическим вопросам.

Добавим, 21 мая Зеленский подписал указ о назначении четырех заместителейглавы Администрации президента - Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль.