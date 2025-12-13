Зеленський: в найближчі дні будуть зустрічі з представниками Трампа щодо закінчення війни
Україна в найближчі дні матиме зустрічі з американськими та європейськими партнерами щодо завершення війни. В Берліні очікується багато подій.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Глава держави анонсував, що буде доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та української переговорної команди щодо контактів, які вже відбулись.
Окрім того, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо гарантій безпеки для України.
Водночас, за словами Зеленського, триває розмова українських урядовців зі Сполученими Штатами та Європою щодо реального відновлення та розвитку нашої країни після війни.
Також президент України підтвердив, що у нього вже в найближчі дні відбудуться зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа.
"Найголовніше - будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру - політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний. Це важливо для кожного нашого міста, важливо для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним. Щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням", - наголосив глава держави.
Зеленський висловив подяку усім, хто допомагає Україні та зазначив, що українська сторона цими днями в Берліні буде активно і констурктивно працювати з усіма, хто дійсно "може зробти угоду нормальною".
Мирний план США і зустріч у Берліні
Нагадаємо, що США, Україна і Європа вже майже протягом місяця доопрацьовують мирний план США, який спочатку був явно на користь Росії.
Днями з'явилася інформація, що сторони обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки і документ, що визначає принципи післявоєнного відновлення.
За даними Axios від 13 грудня, адміністрація Трампа готова надати Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, засновані на 5 статті НАТО.
У той же час найскладнішим є питання територій, оскільки Вашингтон вимагає віддати Донбас, а Україна відкидає ці пропозиції.
Але за словами джерела Axios, США вважають прогресом заяву Зеленського про можливий референдум щодо мирної угоди, яка передбачає передачу частини української території.
Відзначимо, що цієї суботи, 13 грудня, в Парижі мала відбутися зустріч представників США, України та Європи для продовження переговорів щодо мирного плану. Однак незабаром цю зустріч з неназваної причини скасували.
При цьому сьогодні Axios написало, що цими вихідними Трамп направить до Берліна свого спецпредставника Стіва Віткоффа, щоб той зустрівся із Зеленським і лідерами Європи. Як заявляється, Білий дім хоче досягти мирної угоди до кінця року.